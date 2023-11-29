متطوعون ينظفون المستشفى الإندونيسي بعد تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي: «هنعمر بلدنا»

مجموعة من الشباب والأطفال، ارتدوا زيا طبيا «جاون»، وتطوعوا لتنظيف أقسام المستشفى الإندونيسي الحكومي الواقع في شمال قطاع غزة، بعد أن دمرته قوات الاحتلال وقصفت محيطه أكثر من مرة، وعقب خروجه عن الخدمة بسبب نفاذ السولار وتوقف المولدات الكهربائية، ونقص المستلزمات الطبية، حملوا على عاتقهم مهمة إعادة المستشفى كما كان تمهيدا لتشغيله.

تنظيف المستشفى الإندونيسي

بأدوات بسيطة استطاع الشباب والأطفال المتطوعين تنظيف كافة أقسام المستشفى الإندونيسي من آثار الدمار بخاصة قسم الكلى، تمهيدا لإعادة تشغيله وفق الدكتور عاطف الكحلوت، مدير المستشفى لـ«الوطن»: «فوجئت بمجموعة من الشباب والأطفال بيطلبوا مني إنهم ينظفوا أقسام المستشفى، رحبت جدا ووفرت لهم جاون طبي وأدوات لتنظيف المستشفى».

الهدنة المؤقتة التي بذلت مصر فيها جهودا كبيرا، استغلها المتطوعون، في إعادة تنظيف بعض الشوارع والمستشفيات، وفق «الكحلوت»: «الناس فرحانة بالهدنة، ونفسهم يعمروا بلدهم والمستشفيات ترجع تشتغل تاني علشان تعالج المرضى، وأن تنتهي الحرب التي أثرت على حياة المدنيين ومنعتهم من تلقي الرعاية الصحية».

متطوعون ينظفون المستشفى الإندونيسي

مهند الخليل، واحدا من الشباب الذين تطوعوا لتنظيف أقسام المستشفى الإندونيسي، أكد لـ«الوطن»، أنه أنشأ رابطة تحت اسم «رابطة متطوعي إعادة إعمار غزة»، بهدف إعادة تنظيف الشوارع التي تصلح والمستشفيات لتلقي العلاج: «عملنا الرابطة علشان حالفين نعمر بلدنا تاني ونرجعها أجمل بلاد العالم، بس لو هاي الحرب تنتهي هنشتغل ليل نهار علشان نرجع كل شيء زي ما كان».

صدفة قادت حسام شبات، المصور الفلسطيني، للتواجد في المستشفى الإندونيسي، مكنته من التقاط صورا للشباب المتطوعين لتنظيف أقسام المستشفى، وفقا له: «كنت في المشفى بالصدفة فلقيت متطوعين بينضفوا فالتقطت لهم صورا كتوثيق للحدث، هاد الشباب مصممين على إعادة إعمار بلدهم اللي خربها الاحتلال الإسرائيلي، بيعملو كل شيء علشان ترجع غزة الحلوة مرة تانية، وبدأوا بالمستشفيات مشان المرضى».