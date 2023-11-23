«الصحة الفلسطينية»: حصار 200 جريح رفقة الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ 200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين في المستشفى الإندونيسي، حسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

هدنة إنسانية في غزة

وأمس، جرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح الخميس، ولمدة 4 أيام، وتتضمن.