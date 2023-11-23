«الصحة الفلسطينية»: حصار 200 جريح رفقة الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي
كتب:
شريف سليمان
09:31 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
المستشفى الإندونيسي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ 200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين في المستشفى الإندونيسي، حسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
هدنة إنسانية في غزة
وأمس، جرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح الخميس، ولمدة 4 أيام، وتتضمن.
- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.
- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.
- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.