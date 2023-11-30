أسعار الحديد اليوم الخميس 30-11-2023.. يتراوح بين 38 و40 ألف جنيه للطن

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الحديد اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق بعد انخفاضها الكبير أمس، إذ سجل سعر الحديد 38 ألفا و511 جنيها لطن الحديد «الاستثماري» تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد الاستثماري

وترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم الخميس 30-11-2023 في عدد من الشركات والمصانع.

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 38 ألفًا و511 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 40 ألفا و394 جنيها جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا و500 جنيه.

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 39 ألف جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 38 ألفا و500 جنيه.

سجل حديد الكومى 38 ألف جنيه.

حديد المراكبى 39 ألفا و500 جنيه.

حديد عطية 39 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري 39 ألفا جنيه.

أسعار الحديد عالميا

وعن أسعار الحديد اليوم الخميس، عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم 559 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 495 دولارا للطن الواحد.