انخفاض كبير في أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28-11-2023 نحو 593 جنيهًا، إذ سجل سعر الحديد 37 ألفا و847 جنيها لطن الحديد الاستثماري تسليم أرض المصنع مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر حديد عز

وتنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في عدد من الشركات والمصانع.

- سجل سعر حدید عز 40 ألفا و104جنيهات للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، محققًا بذلك قيمة انخفاض بلغت 547 جنيهًا.

- سجل سعر الحديد الاستثماري 37 ألفًا و847 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 38 ألفًا و500 جنيه.

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 38 ألفًا جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 38 ألفا و400 جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 38 ألفا و400 جنيه.

سجل حديد الكومي 38 ألف جنيه.

حديد المراكبي 38 ألفا و400 جنيه.

حديد عطية 38 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري 38 ألفا و500 جنيه.

أسعار الحديد عالميا

وعن أسعار الحديد، اليوم الثلاثاء، عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار سجل متوسط سعر حديد التسليح اليوم 562 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 495 دولارا للطن الواحد.