أسعار الحديد اليوم الاثنين 27-11-2023.. «عز» يتراجع أكثر من 600 جنيه

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الاثنين 27-11-2023 في الأسواق، إذ تراجع سعر طن حديد عز إلى 40 ألفًا و442 جنيهًا، مقارنة بـ41 ألفًا و62 جنيهًا أمس، ليتراجع بقيمة 620 جنيهًا للطن الواحد، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و366 جنيهًا، مسجلا تراجع بنحو 542 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الاثنين 27-11-2023 في مصر، كما يلي:

سعر طن حديد عز

- سعر حديد عز اليوم: 40 ألفًا و442 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 38 ألفًا و366 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 33 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العشرى: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 34 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 34 ألفًا و400 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 42 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 32 ألفًا و100 جنيه للطن.