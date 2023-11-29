وزير الزراعة يسلم 177 جرارا ومعدات وآلات زراعية لـ10 جمعيات في الإسكندرية

سلم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، 177 جرارا ومعدات وآلات زراعية لـ10 جمعيات في الإسكندرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حضر تسليم المعدات المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة، وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة «إيفاد»، وممثلي وزارة التعاون الدولي.

وأشاد القصير بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية، وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» الممول لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة.

وقال القصير إن الهدف من تسليم هذه المعدات هو تنمية الجمعيات الزراعية والتشجيع على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة في مناطق عمل مشروع «sail» في قرى حياة كريمة بمصر الوسطى والعليا والدلتا.

وأضاف القصير أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «sail» يسهم أيضا في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ومحطات مياه وصرف صحي وإنشاء طرق بهدف تنمية المجتمع في 30 قرية من قرى حياة كريمة التابعة للمشروع.

وأشار وزير الزراعة إلى أن إجمالي تكلفة مشروع SAIL حوالي 95 مليون دولار من الدولة والايفاد.

وأعرب المزارعون المستفيدون من المعدات عن سعادتهم بهذه الخطوة، مؤكدين أنها ستساعدهم على زيادة الإنتاجية وتحسين دخلهم.