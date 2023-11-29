قرار عاجل من التعليم لطلاب المدارس بسبب «الفيروس المخلوي»

ناشدت الإدارات التعليمية، المدارس التابعة لها بإبلاغ الطلاب في جميع المراحل التعليمية، بضرورة ارتداء الكمامة خلال اليوم الدراسي حرصا على سلامتهم، تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب، والأمراض المعدية، كما طالبت أولياء الأمور بالحرص على ارتداء الطلاب الكمامة أثناء الذهاب إلى المدرسة.

وأكد عدد من المدارس عبر صفحاتها الرسمية بفيس بوك: «ارتداء الكمامة أصبح ضرورة لما نلاحظه من انتشار بعض الأمراض المعدية بين الطلاب»، مطالبة أي طالب يمر بوعكة صحية بالبقاء في المنزل حتى الشفاء حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة.