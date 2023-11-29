«التعليم» تبدأ تنفيذ مشروع الكفاءات المتقدمة لتحسين التعليم المهني

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تنفيذ مشروع «الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية»، تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في بيان بتنفيذ مشروع «الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية» (ACTIVE- ATS)، الذي يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنّه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة حلوان وجامعة هاماك بفنلندا ويهدف المشروع الي تدريب معلمًي ومشرفًي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أحدث المناهج والطرق والأدوات لنشر وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي.