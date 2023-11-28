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طريقة استخراج خطابات العلاج لأعضاء نقابة المحامين في خطوات

كتب:

إسراء سليمان
12:18 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
نقابة المحامين

نقابة المحامين

أعلنت نقابة المحامين طريقة استخراج خطابات العلاج لأعضائها المشتركين بمشروع العلاج التابع للنقابة، مؤكدة أنه يتم استخراجه بناء على الكشف الطبي الموقع على المريض في المستشفيات، وعليه يتقدم بتقرير طبي من تلك الجهة إلى الإدارة، وبعدها يتمكن من استخراج الخطاب.

وحول شروط استخراج خطاب العلاج، أكدت النقابة على ضرورة أن يكون التقرير الطبي الأصل مختوم بختم الجهة التي وقعت الكشف على المريض، ويتم استخراج خطابات العلاج للمحامين على مستوى الجمهورية، بدون أي رسوم يتكلفها المحامي.

استخراج بطاقات العلاج للمحامين 

أما عن إدارة بطاقات العلاج، فأوضحت نقابة المحامين أن ذلك يتم عبر مقرها بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، لافتة إلى أن إدارة بطاقات العلاج هي المسئولة عن استخراج البطاقات العلاجية للمحامين وأسرهم.

وأوضحت النقابة، أن المحامي يسدد مصاريف تجديد الكارنيه للعام الجديد، وبعدها يتمكن من الاشتراك في مشروع العلاج واستخراج البطاقة العلاجية، ويحق للمحامي إضافة هذه الفئات لبطاقته:

أ ـ الأبناء طول مدة تواجدهم في الدراسة وحتى سن 25 سنة.

ب ـ الزوجة.

ج ـ الوالدين.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.