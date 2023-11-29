محافظ المنوفية يلتقي رئيس الجامعة لبحث التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بمقر الجامعة، في إطار التعاون المشترك لتحقيق خطط التنمية المستدامة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

مناقشة التعاون بين محافظة المنوفية والجامعة

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم التنمية الشاملة بشتى القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام، حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

أبوليمون: الجامعة شريكاً فاعلاً في خطط التنمية

ومن جانبه، أكد المحافظ دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريك فاعل في خطط التنمية بالمحافظة كونها صرح عريق من صروح التعليم بأرض الدلتا، مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب التطوير الشامل الذي يحدث بالجامعة ومستشفياتها، وتقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية، فضلا عن أهمية دور الجامعة وكلياتها المتخصصة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وقوة شبابية واعدة مؤهلة للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.

وأشاد رئيس جامعة المنوفية، بالدور الرائد للمحافظ في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية الملموسة على أرض الواقع بكافة القطاعات الخدمية والتنموية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تقديره لجهوده وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة ومد يد العون لها على مختلف الأصعدة.