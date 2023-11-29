محافظ المنوفية يوجه بالتسليم الفوري لمحطة صرف «مين البيضا» بالباجور

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، علي التسليم الابتدائي الفوري لمشروع الصرف الصحي لقرية ميت البيضا مركز الباجور، مع إبداء جميع الملاحظات في عملية التسليم، على أن يتم التشغيل بمولد كهربائي مؤقت لحين وصول المولد الدائم، والبدء الفعلي في إطلاق الخدمة بالقرية، حرصا على مصلحة المواطنين وفي استجابة فورية لمطلب أهالي القرية.

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين يومياً

جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم فورا تجاه شكوى أهالي شارع المدارس بمنوف بشأن وجود تسريب مياه بالشارع مما يلحق الضرر بطلاب المدارس والمارة ، والعرض عليه بما تم، ووجه المحافظ المستشار الهندسي بدراسة طلب مواطن بناحية ميت خاقان بشبين الكوم يلتمس الموافقة على دخول خدمة الغاز الطبيعي إلى المنطقة الخاصة به داخل الحيز العمراني، مشيرا إلى أنه لا مانع في ضوء الضوابط والقوانين.

شكاوى المواطنين في لقائهم بمحافظ المنوفية

وخلال اللقاء أحال المحافظ شكوى مواطن بناحية أبو مشهور ببركة السبع يتضرر من إيقاف إجراءات استصدار ترخيص قطعة أرض يمتلكها إلى المستشار القانوني للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم وفقا للضوابط والقوانين.

كما أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم مراعاة لظروفهم الاجتماعية و الصحية ، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من ابناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنوفية، على إستمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالى المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم ، مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.