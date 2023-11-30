سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 30-11-2023

استقر سعر اليورو اليوم الخميس 30-11-2023 في بداية التعاملات داخل البنوك المصرية، ليسجل سعر اليورو 33.75 جنيه للشراء و33.90 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وفقًا للأسعار المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس، داخل البنك المركزي المصري 33.75 جنيه للشراء و33.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر اليورو اليوم الخميس داخل البنك الأهلي المصري 33.80 جنيه شراءً، و33.98 جنيه لللبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الخميس بالبنك التجاري الدولي CIB إلى 34.10 جنيه بيعا و33.91 جنيه شراءً.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل بنك مصر 33.62 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وعن سعر اليورو اليوم في بداية تعاملات اليوم الخميس بلغ 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع في بنك القاهرة.