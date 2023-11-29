استقرار سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023

حافظ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنوك المصرية على استقراره منذ بداية التعاملات الصباحية، ولم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ أكتوبر الماضي، وفق ما كشفه الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أنّ سعر اليورو يسجل في ختام التعاملات داخل البنك المركزي المصري 33.75 جنيه للشراء و33.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 33.80 جنيه شراءً أما سعر البيع 33.98 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم البنك التجاري الدولي CIB إلى 34.10 جنيه بيعا و33.91 جنيه شراءً.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك مصر 33.62 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع.