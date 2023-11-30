إلى أين تذهب حصيلة رسوم التصالح في مخالفات البناء؟.. قانوني يجيب

يتساءل كثيرون عن مصير الأموال والمبالغ التي يتم تحصيلها من مخالفات التصالح على البناء، خاصة بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون التصالح على المخالفات في صيغته النهائية.

التصالح في المخالفات القائمة

وقال إيهاب الزياتي، المحامي، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم للتقدم من أجل التصالح في المخالفات القائمة، لافتا إلى أنّ المبالغ المحصلة من المخالفات يتم توجيهها للخزانة العامة للدولة وفقا للقانون، ومعظمها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية.

النسب القانونية للمخالفات

وأوضح الزياتي في تصريح لـ«الوطن» أنّه في هذا الصدد جاءت المادة (11) لتقضي بأن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقا لأحكام القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

صندوق الإسكان الاجتماعي

ووفقا للمادة القانونية، تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح المشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.