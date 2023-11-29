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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مخيم شرق نابلس

كتب:

أحمد العانوسي
07:25 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5 فلسطينيين من مخيم عسكر شرق نابلس، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأنّ الاحتلال يحاصر أحد المنازل بجنين ويطلق النار تجاه ساكنيه، واعتقل مصابا من داخل سيارة إسعاف أمام مستشفى جنين الحكومي، مع وجود انتشار مكثف لقوات الاحتلال بمحيط المستشفيات بمدينة جنين.

وتابعت القناة أنّ هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليا جراء القصف في غزة، منوهًا باحتياج قطاع غزة إلى مليون لتر من الوقود، بشكل يومي.

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بقلم أحمد العانوسي