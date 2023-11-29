وزير الخارجية الفلسطيني: نشكر مصر على جهودها في التوصل إلى هدنة بغزة

وجه رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، الشكر إلى مصر على جهودها في التوصل إلى هدنة بقطاع غزة.

المالكي: نشكر مصر على جهودها في غزة

وقال المالكي: «نشكر مصر على جهودها في التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة»، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح أنه لا يوجد مكان آمن في جميع أنحاء قطاع غزة، ويجب العمل على وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن الحياة في قطاع غزة يجب أن تنتصر على من يريد تدميرها، وأن الهدنة في غزة يجب أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار.