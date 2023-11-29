أمين سر «التنسيقية»: المرأة وقفت بجانب الدولة وتحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة المصرية دائما مُبادرة ومؤثرة في المجتمع على مدار التاريخ، فمثلا بعام 2012، كانت داعمة للشعب المصري وأحقية الدولة في الحفاظ على هويتها طول فترة جماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن دورها في 30 يونيو، إذ شاركت دون خوف لتقول رأيها أمام العالم، إلى جانب دورها في الاستحقاقات السياسية.

دور المرأة في إصلاح اقتصاد الدولة

وأضافت «سعيد» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وشيرين عفت، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، أن المرأة في الانتخابات الماضية علمت الشعب المصري معنى وأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد مستقبلنا جميعا، مشيرة إلى أن المرأة هي من تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي ووقفت بجاور الدولة كثيرا، إذ استطاعت الحفاظ على ميزانية بيتها حتى لا يتأثر جراء هزات الإصلاح الاقتصادي.

وتابعت، أن أدوار المرأة سالفة الذكر وغيرها من الأدوار كانت سببا رئيسيا لاستحقاق المرأة دعم من قبل القيادة السياسية وتمكينها، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على تمكين المرأة في مختلف المجالات.