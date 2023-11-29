ندوة بجامعة جنوب الوادي عن تمكين المرأة.. كيف تغير وضعها في دستور 2014؟

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، ندوة بعنوان «المشاركة السياسية للمرأة»، التي أقيمت بكلية التربية الرياضية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية.

وبحسب البيان الصحفي اليوم، أكد عميد كلية التربية، ضرورة مشاركة الطالبات في أنشطة الوحدة، كما تناول أهمية المشاركة السياسية للمرأة، وطرق تعزيز هذه المشاركة لتحقيق التمكين السياسي لها.

مناهضة العنف ضد المرأة

وذكرت الدكتورة هالة خير سناري، أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أنّ هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات الستة عشر يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة دولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، تُجرى كل عام ابتداءً من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وتناولت الدكتورة شريهان إبراهيم منصور، مدرس قانون المرافعات بكلية الحقوق، المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية، وأن المرأة لها حق التصويت لأنها من أهم عناصر العملية الديمقراطية التي تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة، وتحدثت أيضًا عن وضع المرأة في دستور 2014، الذي كفل حقها في المساواة بينها والرجل، وتقلدها للوظائف العامة وحمايتها من جميع أشكال العنف.

واختتمت بأهمية المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات المقبلة، ما يعزز دورها والارتقاء بها وتواجدها في مراكز صنع القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعميق مفهوم المواطنة لديها ورفع ولاءها وانتمائها.

كما عرضت الدكتورة زينب جاد الرب عبدالوهاب، مدرس علم الاجتماع السكاني بكلية الآداب، مفهوم المشاركة السياسية والتغيرات المجتمعية التي أثرت على المشاركة السياسية للمرأة، وأنواع المشاركة السياسية والمعوقات التى تعيق المرأة عن مشاركة وكيفية مواجهتها.