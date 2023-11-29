«القومي المرأة» ينظم 8 دورات لتدريب النساء على ريادة الأعمال في كفر الشيخ

يواصل المجلس القومي للمرأة فرع محافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى «حياة كريمة» اقتصادياً، وجرى تنفيذ 8 دورات تدريبية بقرى «أبو أحمد، والخوالد، ومنشأة عقل» بمركز سيدي سالم، والحلافي، ودقميرة، والشمارقة» بمركز كفر الشيخ، و«الزعفران» بمركز الحامول، و«شباس الملح» بمركز دسوق.

دعم ريادة الأعمال كأحد آليات تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال كأحد آليات تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقرى «حياة كريمة».

ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى السيدات المستهدفات، وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر، كما تضمن التدريب العديد من الموضوعات المهمة منها التوعية المالية، وكيفية التسويق للمشروع والتسعير، وكيفية التمويل، وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع.

برنامج ريادة الأعمال

يذكر أنّ برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن، ويتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، مثل الابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، وكذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.