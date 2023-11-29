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أستاذ فقه: يجوز التلفظ بالنية في العبادات

كتب:

يارا أشرف
09:14 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

أجاب  الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عن سؤال حول هل يمكن التلفظ بالنية أثناء القيام بالعبادات؟

وقال «تمام»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، إن الأصل في النية محله القلب، فمثلا الإنسان يدخل للاستحمام يوم الجمعة كون الغسل سنة ومستحب في هذا اليوم، وتكون هذه نية الإنسان كل يوم جمعة.

جواز التلفظ بالنية

وأكد جواز التلفظ بالنية، فمثلا يمكن قول «نويت رفع الجنابة أو نويت الاغتسال ليوم الجمعة وهكذا»، وبعض العلماء قالوا يستحب التلفظ بها تأكيدا على ما في القلب.

وأضاف: «بعض المؤمنين لديهم وسواس ويقول كيف أضبط نيتي، فهنا يجوز التلفظ بها ليقطع هذه الوسوسة التي في عقله»، مشيرا إلى أن هناك من لا يعرف كيفية عقد النية وهل تعقدها بشكل صحيح أم لا لذلك يمكن التلفظ بها.

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