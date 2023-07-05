ما حكم تأخير التطهر من الجنابة؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس (فيديو)

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية التعجيل بالطهارة من الجنابة للقيام بالطاعات التي تُحرم أثناء الجنابة، لافتاً إلى أنه لا إثم أو ذنب من تأخير الاغتسال.

«شلبي»: لا حرج في تأخير الاغتسال من الجنابه في هذه الحالة

وأضاف «شلبي»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه لو كان المسلم جنباً خلال فترة بين صلاتين ولا يزال هناك وقت كافٍ على الفرض الثاني فلا حرج أو إثم من تأخير الاغتسال، موضحاً «الإنسان يعمل اللى هو عاوزه، حتى لو عاوز يخرج من البيت ويذهب لأي مكان، بشرط إنه يكون طاهر قبل حلول أذان الفرض».

التعجيل في الاغتسال والتطهر

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «يبقى لازم نعجل بـ الطهارة من الجنابة في كل الأحوال، ونكون جاهزين لطاعة ربنا فى كل وقت وحال، سواء بقراءة القرآن الكريم أو الصلاة وغيرها من الطاعات التى تتطلب الاغتسال».