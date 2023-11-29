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الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة غدا

كتب:

أحمد شوقي
06:11 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، إن الأردن يستضيف غدا، مؤتمرا دوليا لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة.

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بقلم أحمد شوقي