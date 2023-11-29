الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة غدا كتب: أحمد شوقي 06:11 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قطاع غزة قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، إن الأردن يستضيف غدا، مؤتمرا دوليا لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: منظومة غزة الصحية تعيد ترتيب طواقمها خلال الهدنة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مخيم شرق نابلس القاهرة الإخبارية: مكتب نتنياهو يتسلم قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم اليوم «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يحاصر أحد المنازل بجنين ويطلق النار تجاه ساكنيه القاهرة الإخبارية قطاع غزة الأردن بقلم أحمد شوقي