حالة الطقس غدا الخميس في المحافظات.. تحذير للمسافرين من ظاهرتين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الخميس، في المحافظات والتي تشير التوقعات إلى تعرض البلاد إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إذ تعمل على حجب الرؤية الأفقية.

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال وجنوب الصعيد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحاً.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إذ بلغت أقصى سرعة لها وسجلت 30 كيلومترا في الساعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غداً سجلت أقصى درجة حرارة للعظمى في جنوب الصعيد، وسجلت 29 درجة مئوية، وبلغت أقل درجة حرارة للصغرى في محافظات السواحل الشمالية والشرقية وسجلت 23 كيلو متر في الساعة.

الظواهر الجوية المتوقعة في المحافظات

وعن حالة الأمواج في البحر الأحمر والمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر وتكون شمالية غربية.