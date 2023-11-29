لأول مرة في تاريخه.. مجمع اللغة العربية يقدم دورات تدريبية للجمهور

قرر مجمع اللغة العربية برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، رئيس المجمع، تقديم دورات تدريبية للجمهور على اختلاف تخصصاتهم العلمية، يضطلع بتقديمها باحثو الكادر الجامعي بالمجمع، ويتولى الدكتور محمد العبد عضو المجمع، الإشراف على هذه الدورات، من حيث وضع المنهج والمحتوى العلمي، والفئة المستهدفة لكل مستوى، وعدد الساعات، وطريقة اجتياز كل دورة.

ويأتي حرص المجمع على تقديم هذه الدورات التدريبية للجمهور من العرب وغيرهم؛ نظرًا للمكانة العلمية والتاريخية التي يحظى بها المجمع في الأوساط المختلفة، بوصفه إحدى أعرق الهيئات العلمية التي تحمل مسؤولية الحفاظ على اللغة العربية، وتحقيقًا لأحد أهم أغراضه التي أُنشئ من أجلها، ورغبة في مد جسور التعاون مع المجتمع بكل أطيافه.

جدير بالذكر أن المجمع تلقى كثيرًا من المطالبات من الجهات والأفراد الذين تدخل اللغة العربية في صميم عملهم، كالصحافة، والإعلام، والمحاماة، والقضاء، والمنصات الحاسوبية.. وغيرها التي طالبت المجمع بفتح أبوابه ومنصاته الشبكية للحصول على دورات تدريبية في مجالات علمية متنوعة.

وقد وافق مكتب المجمع على البدء بدورتي «مهارات التصحيح اللغوي»، و«مهارات التحدث والكتابة»، وأقر الخطة المقدَّمة من الدكتور محمد العبد وفريقه البحثي التي تضمنت الفئة المستهدفة، والبرنامج المقترح للتدريس في كل دورة، والمدة الزمنية، وكيفية اجتياز المتدرب البرنامج التدريبي، على أن يُمنح المتدرب –بعد اجتيازه معيار التقييم- شهادة من المجمع تفيد ذلك، كما أقر مكتب المجمع أن تتُاح هاتان الدورتان عبر وسيلتي الحضور الفعلي، والوسائط الرقمية، وأن تكون القيمة المالية التي يقوم بسدادها المتدرب مبلغًا رمزيًّا.

رابط الاشتراك في الدورات التدريبية

وقد أعدَّ فريق عمل الدورتين استبيانًا للتسجيل في هاتين الدورتين، تضمَّن خانات لتسجيل: الاسم، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف، ودولة الإقامة، والبريد الإلكتروني، والمؤهل الدراسي، والدورة التي يرغب التسجيل فيها، وكيفية الحضور: حضوري، أو: عن بعد.

ويُتاح رابط التسجيل من هـــــــــنـا.