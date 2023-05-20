ختام فعاليات مؤتمر مجمع اللغة العربية الدولي السنوي غدا

يختتم مؤتمر مجمع اللغة العربية، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، رئيس المجمع، فعاليات مؤتمره السنوي الدولي في دورته (89) الذي بدأ جلسته الافتتاحية في 15 مايو من 2023م، والذي جاء بعنوان «اللغة العربية بين الهُويَّة القومية والعولمة»؛ حيث سيصدر المؤتمر عددًا من القرارات والتوصيات المتعلقة باللغة العربية.

جلسات مؤتمر مجمع اللغة العربية

وناقش المؤتمر في جلساته المغلقة الأعمال المقدمة من لجان: مصطلحات الصيدلة، والعلوم الشرعية، وعلوم البيئة، والرياضيات، ومعجم لغة الشعر العربي، والطب، والتربية وعلم النفس، والألفاظ والأساليب، واللهجات والبحوث اللغوية، والحاسبات، والفيزياء، والإعلام، وعلوم الأحياء والزراعة، والمعجم الكبير (مواد من حرف الطاء)، والهندسة، والجيولوجيا، والنفط.

وفي جلساته العلنية عقد المؤتمر حلقات نقاشية حول محاور المؤتمر الآتية: الترجمة إلى العربية وتأثيراتها اللغوية: الإيجابيات والسلبيات- دور التعليم في تأكيد الهوية العربية- الذكاء الاصطناعي ودوره في تجديد تعليم اللغة العربية وتعلُّمها- دور الإعلام العربي في تأكيد الهوية العربية-اللغة العربية في مواطن الهجرة.

كما ألقى الدكتور سيد رحمن سليمانوف، عضو المجمع المراسل من طاجيكستان، بحثًا له بعنوان: «برنامج المعجم العربي الطاجيكي الروسي الألفبائي، ودوره في مواجهة العولمة الثقافية».

مشاركة العديد من رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا المعنية باللغة العربية

وقد حظي المؤتمر بمشاركة العديد من رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا المَعْنِيَّة باللغة العربية وأعضاء مؤتمر المجمع والأعضاء المراسلين من البلاد العربية والأجنبية؛ حيث شارك في المؤتمر عبر تقنية الـ (zoom): رؤساء المجامع العربية من مختلف الدول العربية.