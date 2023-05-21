توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية.. منها «ترسيخ الوعي اللغوي في المجتمع»

أصدر مجمع اللغة العربية، برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، عددًا من القرارات والتوصيات المتعلقة باللغة العربية، خلال الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمره السنوي الدولي اليوم، في دورته الـ89، الذي جاء بعنوان «اللغة العربية بين الهُويَّة القومية والعولمة».

توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية

وجاءت قرارات المؤتمر وتوصياته على النحو الآتي:

1- يخاطب المؤتمر رسميًّا جامعة الدول العربية والقادة العرب، بالالتفات إلى حال اللغة العربية في التعليم وفي مناحي الحياة المختلفة، ومخاطبة البرلمانات العربية للإسراع باستصدار قوانين حماية اللغة العربية والتمكين لها.

2- مخاطبة وزارات الخارجيّة في العالم العربي بتوجيه أفراد السلك الدبلوماسي في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الرسمية، ليكون نشاطهم باللغة العربية.

3- وضع وزارات التعليم في العالم العربي خطة تعليمية متوازنة، يكون من أولوياتها الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها وتنميتها ونشرها بوصف اللغة العربية المكوِّن الأساسي للهويّة في وجه المد العولمي، مع عدم إهمال تعليم اللغات الأجنبية وإتقانها والاستفادة القصوى منها في حدود الحاجة إليها، وبحيث لا تطغى على اللغة العربية في التعليم.

4- الإفادة الجادة من التقنيات الحاسوبية الحديثة لخدمة العربية ونشرها، ودراستها، وزيادة المحتوى الرقمي العربي على الشبكة، على أن يكون المحتوى مصوغًا بالفصحى الميسرة، وبمنأى عن اللهجات العامية والهجين اللغوي الذي خلّفته العولمة، والترسيخ للعربية في شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات المعلومات الدوليّة.

5- السّعي لأن يُضَمَّن الميثاق الإعلامي والصحفي آلية لوسائل الإعلام المختلفة، ترسخ الوعي الثقافي بأهمية اللغة العربية بوصفها رمزًا للاستقلالية الوطنيّة والخصوصيَّة الثقافية، وتقدم في الوقت نفسه نمطًا لغويًّا راقيًا مسموعًا أو مكتوبًا أو مشاهدا، من شأنه أن ينشر الفصحى المعاصرة الميسَّرة ويرقى بالذوق اللغوي العام.

‌6- أن يتولى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية مهمة التنسيق بين المؤسسات ومراكز الترجمة والهيئات والوزارات المعنية بقضايا اللغة العربية وموضوعاتها على المستوى القومي؛ لوضع خارطة للعمل المشترك بين المجامع من شأنها حماية اللغة العربية وتنميتها وتيسيرها.

7- تضافر جهود المؤسسات الوطنية لترسيخ الوعي اللغوي في المجتمع، والسعي الحثيث لتغيير المفاهيم المغلوطة حول العربية لدى الرأي العام أو ما يشبه العام أو لدى بعض المتخصصين، مثل التصور السائد لدى قطاعات معينة بأنّ العربية لغة تراث ولا تعبر عن المتطلبات المعاصرة، أو أنّ العربية تواجه خطر الاندثار، أو أنّ صعوبات العربية لا توجد في لغات أخرى، أو أنّ الوظائف العليا في الدولة لا تُتاح لمن يتعلم بالعربية، ونحو ذلك. وهي تصورات تنفِّر من الإقبال على العربية، وتحدّ من انتشارها.

8- إطلاق برنامج لصناعة معجمات ثنائية اللغة، أو متعددة اللغات بين اللغة العربية واللغات الأخرى، خاصة لغات الدول الإسلامية؛ لتنشيط حركة الترجمة من العربية وإليها، لنشر اللغة العربية وتعزيز وجودها في بلدان العالم الإسلاميّ.

يذكر أنّ المؤتمر الدولي السنوي لمجمع اللغة العربية في دورته التاسعة والثمانين، بدأ فعالياته يوم الإثنين 15 مايو 2023م، بمشاركة رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا للغة العربية في العالم العربي، فضلًا عن أكثر من 20 عالمًا من أعضاء مؤتمر المجمع وأعضائه المراسلين من العرب والمستعربين.