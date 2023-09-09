أحدث إجازات مجمع اللغة العربية في القاهرة.. منها «الترند» و«الترويقة»

أجاز مجمع اللغة العربية، مجموعة جديدة من الكلمات المقدمة من أعضاء المجمع، بهدف توضيح الدلالات لهذه الألفاظ والحاجة لاستعمالها في اللغة المعاصرة.

أحدث إجازات مجمع اللغة العربية

وأوضح المجمع أبرز الإجازات، وما يتصل بها من أوجه الاعتراض، وكذلك أوجه الإجازة، كما يلي:

-الترويقة: ما يُؤكل ويُشرب في الصباح على الريق. والترويقة الاسم الذي يطلقه الشوام على ما يُسمَّى في مصر بـ«الفطور».

وأشار المجمع إلى أن وجه الاعتراض تمثل في عدم ورودها في المعاجم العربية، أما وجه الإجازة فهو أن الترويقة من الفعل «روَّق»، و يقال: روَّق الشرابَ: صفَّاه، والرَّوْق من كل شيء: مقدَّمه وأوله.

وذكر المجمع، أن الكلمة السابقة تتميز على وزن «تفعيلة» بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية، وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.

- «الترويسة»، وهي كلمة رئيسة أو عنوان رئيس يُذكر في رأس الصفحة لإبراز مضمون ذي أهمية خاصة، وهي مألوفة في الكتب والمعاجم والجرائد والمجلات.

وشرح، أن الترويسة ترويسة العنوان الذي يتضمن اسم المؤسسة ومكانها وما يتصل بها من معلومات خاصة، مثل رقم الهاتف والفاكس ونحوها كترويسة الجريدة.

وذكر، أن وجه الاعتراض يرجع لعدم ورودها في المعاجم العربية، أما وجه الإجازة، فهو أصل الواو في الترويسة هو الهمزة؛ فهي في الأصل ترئيسة" من الفعل "رأّس". يقال: رأَّسه عليهم: جعله رئيسًا.

وتتميز الكلمة السابقة على وزن (تفعيلة) بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية، وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.

-ترَهُّل: تراخٍ أو ضعف في أداء الواجب، دون أن يكون ذلك ناشئًا عن قلة الموارد أو الإمكانات البشرية وغيرها، بل كثيرًا ما يكون مصحوبًا بالزيادة فيها. وجه الاعتراض: لعدم ورودها في المعاجم. ويأتي وجه الإجازة: المادة في أصلها تدل على الاسترخاء والضعف والاضطراب، وربما كان ذلك مصحوبًا بانتفاخ يشبه الورم، ليس عن داء، وإنما هو استرخاء ونزوع إلى الضعف. وتلك هي المعاني التي تشكِّل، في الجملة، الدلالة المجازية المعاصرة.

- التِّرِنْد (في مواقع التواصل الاجتماعيّ): وهو موضوع ساخن جديد يُثار على منصّات مواقع التواصل الاجتماعيّ، فينتشر بسرعة في فترة زمنية قصيرة، ويهتمُّ به الجمهورُ، ويتداولونه بالحديث فيه والتعليق عليه، ويتبادلون الأخبار عنه بكثرة. (ج) تِرِنْدات.

وجه الاعتراض: لعدم ورودها في المعاجم. وجه الإجازة: التِّرِنْد كلمة معرَّبة عن الأصل الإنجليزي trend بمعنى: اتِّجاه أو نَزْعة أو مَيْل أو موضة.

إجازات مجمع اللغة العربية

-التَّرْمِيز (بخاصة في مجال الحاسوب والبرمجيات): إدخال رموز معينة للدلالة على أشياء محددة، بحيث يكون لكل دلالة رمز معين. وجه الاعتراض: لم ترد الكلمة في المعجمات العربية قديمها وحديثها.

وجه الإجازة: الترميز مصدر مأخوذ من الرَّمْز؛ أي الإشارة والكلام الخفي، ثم استُعير الرمز في الكلام المحدث لمعني الإشارة الدالة على معنى أو شيء بعينه، ومن هذا المعنى أُخِذَ الترميز، أي عملية تحويل النصوص أو البيانات إلى رموز، وهي ترجمة للكلمة الإنجليزية «coding».