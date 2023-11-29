نقابة الأشراف: مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة

أعلنت نقابة الأشراف عقد مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 ديسمبر 2023، وذلك في تمام الساعة 4.30 عصرا بمركز الأزهر للمؤتمرات مدينة نصر.

تفاصيل المؤتمر

وقالت النقابة إن المؤتمر سيشهد حضور، محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب السابق، حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابية، وعبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عمر هاشم، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطية، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة.

تأييد الرئيس السيسي

وفي سياق آخر أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الأعلى وزعيم الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة العلمية بالمشيخة العامة للطرق الصوفية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور علي جمعة رئيس قطاع الدعوة بالمشيخة العامة للطرق الصوفية، وعضو المجلس الأعلى للطرق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والسيد الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس قطاع الصوفية بالمجلس الأعلى وعضو المجلس الأعلى وأمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.