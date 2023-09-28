نقيب الأشراف يشيد بملف «الوطن» عن المولد النبوي: «المتحدة» حصن أمان للخطاب الديني

قدمت نقابة الأشراف الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الملف الخاص الذي أصدرته جريدة «الوطن» بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال السيد الشريف، نقيب الأشراف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: عدد «الوطن» يسطر بأحرف من ذهب المعاني السامية للذكرى العطرة وصفات الرحمة المهداة للعالمين، كذلك العلاقة الروحية التي تجمع المصريين بالنبي المصطفي وعترته، وماذا يفعل المصريون في حب رسول الله من زيارات وأفراح وحلقات ذكر ومواكب كبرى تجوب المحافظات ابتهاجا بالنبي المصطفي.

وأكد دور الشركة المتحدة في نشر النشاط الدعوي الوسطي من خلال مساجد آل البيت وهذا حدث في شهر رمضان، إذ جرى بث صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين، كذلك نقل الشعائر الدينية المختلفة من مساجد آل البيت.

أوضح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم مضمونا مفيدا للمشاهد، وتخاطب العقل المصرى بكل احترام وتقدير، فهناك ترابط مع المشاهد، وتناغم للوضع الإعلامي في مصر، ونحن مطمئنون على الرسالة الإعلامية خاصة ما يتعلق بالخطاب الديني فالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصن أمان للخطاب الديني.

وكانت «الوطن» احتفت اليوم في ملف خاص عن ذكرى مولده الشريف، واستعرضت العلاقة الروحية بين النبي وآل بيته والمصريين، ففي مصر كان العشق والحب والمدد والعترة المطهرة، وعلى مدار قرون تعددت وسائل المصريين في حب النبي وآل بيته والاحتفاء بهم شمل ذلك أفراح ومدائح وحلقات ذكر ومجالس علم ومواكب تجوب البلاالدكتور

وتضمن الملف جهود الدولة لتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل علي عناية المساجد الكبري والأثرية، كما قام الرئيس السيسي بافتتاح تطوير «الحُسين والسيدة نفيسة».

وتضمن الملف مساهمات لعلماء وأكاديميين استلهموا في مقالاتهم المعاني السامية للذكرى العطرة وصفات الرحمة المهداة للعالمين، كان منهم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريبة، الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد مهنا رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي للتصوف، الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الديار المصرية، الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، محمد عامر مدير برامج قناة الناس.