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نقيب الأشراف: كلنا مع الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتعمير

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:16 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قال السيد الشريف، نقيب الأشراف، إنه يحيي صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي وآلة القتل الغاشمة، وتابع: «بإذن الله سيعود الأقصى لنا من جديد مثلما كان».

مؤتمر دعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة

وأضاف «الشريف» خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، أنه يجب أن نوجه التحية إلى شهداء قواتنا المسلحة، والشرطة المصرية، والشهداء في كل مكان، متابعا: «أؤكد أن ما قدمه الرئيس السيسي في مشروعات قومية وفي تطوير مقامات آل البيت، أمر يجب أن نشكره عليه»، ونقول له: «كلنا مع سيادة الرئيس السيسي لاستكمال بناء مسيرة الإصلاح».

الدعم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي

ووجه «الشريف» رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: «نقول لك الله معك ومعانا وتحية إجلال وتقدير لك من هذ المكان، ونؤكد على دعمنا الكبير لسيادتك في استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية في كل ربوع الدولة المصرية».

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