محافظ شمال سيناء يستقبل نقيب الأشراف خلال زيارته إلى العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، محمود الشريف، نقيب الأشراف، والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مدينة العريش، للمشاركة في احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر، في حضور العميد أسامه الغندور، وسكرتير عام المحافظة، الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والشحات العزازي، داعية إسلامية، حاتم عبد القادر من إشراف العريش.

انتصار أكتوبر العظيم

وأكد محافظ شمال سيناء أن انتصار أكتوبر العظيم سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة، في تحرير أرض سيناء الحبيبة، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

انتصارات أكتوبر سطّرت أعظم ملاحم التكاتف

وأوضح نقيب الأشراف، أن انتصارات أكتوبر سطّرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها، مشيدًا بدور القوات المسلحة في تحقيق التنمية، ودورها الحاسم في استئصال جذور الإرهاب.