خالد الجندي: البنيان الجسماني للبشر يتغير في الجنة

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حلقة خاصة تحت عنوان «حوار الأجيال» مع عدد من الشباب للمناقشة في أمور الدين.

ما هي السوءة؟

وسأل الشباب، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «هل كان سيدنا آدم وحواء مخلوقين بشكل وهيئة مختلفة، عندما ذكر القرآن الكريم، (وبدت لهما سوءاتهما)، وبالتالي ما نوعية الستر الذي كان يستر جسميهما؟».

وأجاب الشيخ خالد الجندي، قائلًا: «السوءة هي العورة لأنه يسوء المرء أن تظهر، الشجرة التي أكل منها آدم لا نعرف نوعها، والترتبات البيولوجية على آدم لا يوجد عليها دليل في القرآن الكريم».

تغيير في جسم البشر بالجنة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «لو كان آدم وحواء عندهما سوءة فهذا دليل أنهما كانا يعرفانها وكانت تستخدم، في الجنة في الآخرة لا يوجد بول وحيض وغيره، سيحدث تغيير في البنيان الجسماني للبشر في الجنة، نحن نسمع عن العسل لكن الكيفية لا نعرف أكيد مختلفة».