خالد الجندي: العالم التقط أنفاسه في هدنة غزة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العالم التقط أنفاسه في الهدنة الموجودة حاليًا في قطاع غزة وليس الشعب الفلسطيني فقط، لافتا إلى أن الأحداث أثرت على كثير من الناس في دول العالم، خاصة بالجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء.

«الجندي»: حقن الدماء خلال الهدنة الإنسانية

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الهدنة حُقنت الدماء ووقف فيها قتل الأطفال، مشيرًا إلى أن سكان العالم التقطوا أنفاسهم بعد أسابيع من القصف والدماء التي اجتاحت شوارع قطاع غزة.

شعب غزة أبطالاً والهدنة «نفسية»

ووصف عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، شعب غزة بالأبطال، مؤكدًا أن ما حدث في غزة تسبب في إصابة سكان العالم، بالتوتر والمشاكل النفسية، الأمر الذي يحتاج إلى «هدنة نفسية».