انطلاق فعاليات لقاء الإنجيلية حول المشاركة المجتمعية لبناء المستقبل

انطلقت فعاليات اللقاء الذي ينظمُهُ منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان: «معا نحو المستقبل: المشاركة والعمل»، والذي يعقد بأحد فنادق القاهرة، وسط مشاركة نخبةٌ منَ القيادات الدينيَّةِ الإسلاميَّة والمسيحية ومن الأكاديميين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني إلى جانب البرلمانيين وقادة الفكر.

الهيئة القبطية الإنجيلية

وقالت الهيئة القبطية الإنجيلية، إنَ اللقاء يأتي في ظل التحديات الكبيرة، التي تمرُّ بها المنطقة العربية وما تتطلَّبه المرحلة الحالية من تَكاتُفٍ وطني ومشاركة مجتمعية إيجابية داعمة لبناء المستقبل، وأن اللقاء يأتي من أجل إثراء الحوار وبناء ثقافة تدعم المشاركة الإيجابيَّة لبناء مصر.

الطائفة الإنجيلية

وتحدث في اللقاء كل من: الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والمفكر والكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم السعيد، وسميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وأدار اللقاء الكاتب الصحفي حمدي رزق ورحب زكي، خلال كلمته بوزارة التضامن الاجتماعي، مشيدا بدورها الفعال وعملها المبني على أسس علمية.