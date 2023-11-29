آخر موعد للتقديم لحج التضامن الاجتماعي بالدقهلية.. الشروط والأوراق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية آخر موعد للتقديم لحج التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وحددت الشروط والأوراق المطلوبة من أجل سرعة التقديم، وفقا لآخر موعد في التقديم بعد أن فتحت التقديم يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، على أن يكون آخر موعد يوم 30 نوفمبر.

التقديم في حج التضامن الاجتماعي 2024 بالدقهلية

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية في بيان أنه يجري التقديم في الحج من خلال عدة أوراق لحج التضامن الاجتماعي كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة العائلة

- صورة شهادة الاشتراك في الجمعية الأهلية.

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي أنه يوجد عدة شروط من أجل القبول والتقديم في الحج وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية

- أن يكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023

وأتاحت المديرية موعد إجراء القرعة سيتم إجراؤها في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، والإعلان عن النتيجة الخاصة بالقبول أو الرفض.