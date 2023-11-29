مسؤول إسرائيلي كبير في وزارة الأمن القومي يعلن الاستقالة من منصبه

كشف القائم بأعمال المدير العام لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية إليزار بن هاش، اليوم، عن إبلاغه الوزير إيتمار بن جفير، أنه لن يستمر في منصبه، وذلك قبل يوم من الموعد المفترض للوزارة للرد على التماس الحكومة الذي تقدمت به قبل نحو أسبوعين ضد تعيينه، على اعتبار أنه تعيين سياسي لمقربين.

وقد علق «بن جفير» على خرق اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أدى إلي إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال.

تصريحات عنيفة ضد الفلسطينيين

ودعا «بن جفير»، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالعودة وسحق الفصائل بالقوة، بحسب صحيفة «معاريف» العبرية، قائلا: «الفصائل حاولت اغتيال جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة، وأدعو رئيس الوزراء إلى عدم احتواء تفجير العبوات الناسفة المستخدمة ضد جنودنا، وأن يأمر جيش الدفاع الإسرائيلي بالعودة وسحق الفصائل بالقوة».