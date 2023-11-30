7 استعدادات في الإسكندرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية.. لراحة المواطن

بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية ما تبعه إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استعدادات جميع الأجهزة المعنية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، والتي تستهدف قرابة 4 ملايين و300 ألف ناخب في عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث إن تلك الاستعدادات تعمل على إراحة المواطنين خلال العملية الانتخابية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل استعدادات الإسكندرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وفقا لما أعلنه محافظ الإسكندرية في توصياته لكافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

الاطمئنان على جاهزية اللجان الانتخابية في الإسكندرية

- تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

- متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

توفير سبل الراحة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية

- التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية

- متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة.

- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.

- التأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، و مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية