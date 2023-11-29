«الإعلام وتعزيز الوعي بحقوق المواطنة» ندوة توعوية بجامعة أسيوط

استضافت كلية الآداب بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ندوة توعوية حول «الإعلام وتعزيز الوعي بحقوق المواطنة، وكيفية مواجهة الشائعات المغلوطة»، ضمن سلسلة ندوات «مصر تنتخب»، التي ينظمها مركز دراسات المستقبل، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك بقاعة الدكتور عزت عبد الله بكلية الآداب.

التنمية المستدامة

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور مجدي علوان، أن فعاليات الندوة تعكس إيمان إدارة الجامعة؛ بدور الشباب فى دفع قاطرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الدولة المصرية، التى تمر بمنعطف سياسي مهم، وهو انتخابات الرئاسة، مؤكداً ضرورة مشاركة المواطنين فى هذا الاستحقاق السياسي.

مبادئ المواطنة

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عدوى، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة، ومدير مركز دراسات المستقبل، أن الندوة تناقش عدة محاور، أبرزها: الانتخابات وأسس ومبادئ المواطنة الفعالة، ومعايير اختيار المؤهل لمنصب الرئاسة من خلال برنامجه الانتخابي سواء على المستوى الداخلي والخارجي، والاستحقاقات السياسية فى دستور 2014 لجمهورية مصر العربية، وأهمية صوتك الانتخابي، وطرق مراقبة الدولة لسير العملية الانتخابية بنزاهة.

جدير بالذكر، على هامش الندوة تم فتح باب المناقشة، والإجابة على الأسئلة التي طرحها الحضور.