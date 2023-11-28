جامعة مطروح تنظم ندوة توعوية ضمن البرنامج الرئاسي «مودة»

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، إن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة، نظمت ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي «مودة»، حاضرت فيها الدكتورة مروة عبد العظيم، المدرس بالكلية، وذلك في الحرم الجامعي.

التصدي لظاهرة التفكك الأسري

وأضاف رئيس جامعة مطروح، في بيان، أن تنظيم تلك الندوات التوعوية بمختلف كليات الجامعة، يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، تنفيذا لرؤية الدولة في التصدي لظاهرة التفكك الأسري، ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه المجتمع، للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة مروة عبد العظيم، أن الندوة هدفت إلى الحد من نسب الطلاق في المجتمع، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري، التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي، قائم على مبادئ المودة والرحمة، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس اختيار شريك الحياة، مؤكدة أهمية توقيع الكشف الطبي قبل للزواج.

اختيار شريك الحياة المناسب

وتناولت الندوة عدة محاور، استعرضت كيفية اختيار شريك الحياة المناسب، وطرق معالجة ظاهرة الطلاق، وتوعية الشباب المقبل على الزواج بالمعارف اللازمة، ودعم الإرشاد الأسري، وكيفية التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء.