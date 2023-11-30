لافتات بشوارع أسيوط توضح إنجازات «الصحة» في عهد الرئيس السيسي: شكرا

شهدت شوارع مدينة أسيوط، انتشار صور ولافتات على المباني تحمل رسالة «شكرا سيادة الرئيس من شعب أسيوط» والتي تتضمن صورًا للمبادرات الرئاسية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع الصحة.

المبادرات الرئاسية

وانتشرت صور على طول سور مستشفى المبرة والتأمين الصحي بشارع المحافظة والتي تحمل تتضمن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وكل مبادرة تم تنفيذها وما الهدف منها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي من بينها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار و100 مليون صحة ودعم صحة المرأة والكشف على الأنيميا والسمنة وغيرها من المبادرات الصحية.

شكرًا من شعب أسيوط

وقال سعودي علي، أحد أهالي مدينة أسيوط، إن بانوراما الصور التي انتشرت في شوارع أسيوط نالت إعجاب الأهالي لما تتضمنه من رسالة هادفة نحو إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الصحة وهي تلك المبادرات الرئاسية التي تم تنفيذها على أرض محافظة أسيوط وأقل واجب نقوله للرئيس السيسي «شكرًا سيادة الرئيس من شعب أسيوط».

رفع كفاءة منظومة الصحة

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه على مدار السنوات التسع الماضية شهدت المحافظة نهوضا بالقطاع الصحي وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث يجري رفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بتكلفة مليار و212 مليون ومنها مستشفى منفلوط النموذجي الجديد التي سيتم افتتاحها قريبًا بتكلفة 281 مليون جنيه ومستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد بتكلفة 253 مليون جنيه ومستشفى أبنوب النموذجي بتكلفة 382 مليون جنيه ومستشفى ديروط النموذجي بتكلفة 296 مليون جنيه بخلاف مستشفى أبوتيج النموذجي التي افتتحها رئيس الجمهورية وتم إنشائها بتكلفة 277 مليون جنيه وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل لخدمة أهالي المركز والمراكز المجاورة وكذلك يجري إنشاء وتطوير 98 وحدة صحية في 7 مراكز و149 قرية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه بالإضافة إلى 39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

وأشار محافظ أسيوط إلى المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة التي ساهمت في الاكتشاف المبكر للأمراض خاصة المزمنة وغير السارية وسهولة علاجها ومنها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة الكشف عن فيروس سي ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرة علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة ومبادرة فحص المقبلين على الزواج وغيرها من المبادرات بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمنظومة الصحية.