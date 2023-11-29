مناقشة صعوبات التعلم للأطفال بلجنة حقوق الطفل بالإسكندرية 

عقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي المنتزه أول، اجتماعها الشهري بقاعة الاجتماعات، برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس الحي، ورئيس اللجنة.

وناقش الاجتماع، بلاغات خط نجدة الطفل وحالات الأطفال المعرضة للخطر خلال الشهر، التي بلغ عددها 18 بلاغًا، منها 11 حالة متابعة.

التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم

واستعرض الاجتماع، أهم أنشطة اللجنة خلال الشهر المنقضي، ومنها عقد ندوة عن التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم، وتوزيع مخصصات لعدد 33 من الحالات المستحقة، وتقييم وتحديد الجلسات اللازمة لعدد 8 أطفال من ذوي القدرات الخاصة، واستقبال مجموعة من طلاب التربية العملي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على تكثيف عمليات رصد الأطفال المعرضين للخطر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم إلى الحالات المستحقة.

وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد علي تكثيف عمليات رصد الأطفال المعرضين للخطر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر وتقديم كافة سبل الدعم اللازم