سامح شكري: عدد الضحايا الفلسطينيين بلغ 15 ألف مدني منذ 7 أكتوبر الماضي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بلغ نحو 15 ألف مدني، منهم 6000 طفل و4000 امرأة، وجرى تدمير أكثر من نصف المساكن بالقطاع، واستهداف المنظومة الصحية بالكامل.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، كما بلغت أعداد النازحين حوالي ثلثي سكان القطاع، ويتزامن ذلك مع استمرار حالة الحصار، واتباع سياسة التجويع، وغلق المعابر تعطيل نفاذ المساعدات الإنسانية.

وتابع: «انتهاكات جسيمة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إذ أنها مأساة إنسانية بكل معاني الكلمة، لا يمكن تبريرها تحت أي سبب، ورغم ذلك، وجدنا دولا نصبت نفسها مدافعة عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ذلك بـ أنه مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتكتف بالمطالبة بأن يتم احترام هذا القانون».