سامح شكري: تهجير الفلسطينيين يهدد السلم في المنطقة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ تهجير الفلسطينيين يهدد السلم في المنطقة، لافتا إلى أنّ الموقف المصري والعربي ضد التهجير، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف شكري، أنّ حماية الشرعية الدولية مسؤولية مجلس الأمن، مؤكدا بذل الجهود كافة لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنّ تعطيل إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة ممنهج، متابعا: «نتطلع لدور القوى العظمى في وقف الحرب على غزة، وهناك دول كبرى تغطي غطاء للعدوان الإسرائيلي الحالي».