استعدادات 24 لجنة عامة و663 مقرا للجان الانتخابات الرئاسية في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية قيام مختلف المراكز اليوم بالمرور على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقهلية، والتي بها نحو 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا من أجل استقبال عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغتربا.

الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها أن المرور على اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات.

وأضافت أنه جرى المرور على المجالس واللجان بالمحافظة من قبل رؤساء الوحدات المحلية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال استمرار أعمال لجان المرور على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المحافظة أن المرور على اللجان الانتخابية جاء بمراكز ومدن ميت غمر وبلقاس وميت سلسيل وشربين والمطرية والجمالية ومحلة دمنة والسنبلاوين والمنزلة ونبروه واجا، إذ جرى التأكد من كل التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على تذليل العقبات وتوفير كل الاحتياجات اللازمة باللجان لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، والتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأكدت المحافظة على ضرورة بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل إظهار للعالم مدى وعي الشعب المصري، مؤكدا على أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمه فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات، وهو ما أثبته أبناء الدقهلية في الأعوام الماضية.