القاهرة تستعد للانتخابات الرئاسية.. نظافة الشوارع ورفع كفاءة الإنارة وتجهيز اللجان

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استعداداتها القصوى لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والمقرر إقامتها في الفترة من 10 حتى 12 من شهر ديسمبر المقبل من خلال الإعداد وتجهيز المقرات، طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ورفع درجة التأهب والجاهزية بكل المقرات الانتخابية.

التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة

وفى سياق متصل، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كل الإجراءات لخروج العملية الانتخابية بالوجه اللائق من خلال التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة ورفع كفاءة الإنارة وإزالة كل التعديات والإشغالات بمحيط اللجان.

رفع الاستعدادات

وفى سياق متصل، قام حي حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية بمراجعة مقرات اللجان الانتخابية ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس، وأسفرت الحملات عن استكمال أعمال رفع المخلفات بمحيط مدرسة بنك الإسكندرية ومدرسة الشهيد صابر أبو ناب ومدرسة رستم، وجارٍ المتابعة وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومقرات اللجان الانتخابية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية.

نظافة محيط المدارس

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي 15 مايو برئاسة الدكتور مهران عبداللطيف مهران رئيس الحي، بمتابعة ومراجعة مقرات اللجان الانتخابية ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس بنطاق الحي.

من ناحية أخرى، قام الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حى 15 مايو ، بزيارة عيادة التأمين الصحي بمجاورة 6 وتفقد الخدمات المقدمة لمنتفعي التامين الصحي ومدي توافر المستلزمات الطبية بصيدلية التأمين حيث اطلع على دفاتر حضور الفرقة الطبية ومعدلات تردد المواطنين على العيادات المختلفة.