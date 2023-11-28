القاهرة تستعد للانتخابات الرئاسية.. رفع كفاءة محيط مقرات اللجان

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، رفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها الشهر المقبل، وذلك من خلال رفع كفاءة اللجان وتطهير محيطها والحد من أي مخالفات بالتنسيق بين الأحياء وهيئة النظافة والجهات المختصة، من أجل توفير كل سبل الراحة لوصول الناخبين إلى مقر اللجان وتشجيعهم على النزول للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

القاهرة تستعد للانتخابات الرئاسية

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، تطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين والاستعداد لانطلاق انتخابات الرئاسة، وتجهيز مقرات اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ورفع حي التبين درجة الاستعداد، من خلال حملات نظافة أمام المدارس التي تضم لجان الانتخابات والشوارع المؤدية إليها وتنظيف المدارس.

وقال اللواء أحمد ابراهيم القزاز، رئيس حي التبين، إنه جرى رفع كفاءة النظافة بشوارع الحي كاملا وأمام المدارس وداخل المدارس، استعدادا للانتخابات.

حملات نظافة بشوارع القاهرة

وتأتي هذه الأعمال على فترات مختلفة على مدار اليوم، من خلال ثلاث ورديات، للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي مع مدير فرع هيئة النظافة.

أكد «القزاز» ضرورة التكاتف وتضافر الجهود لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، للارتقاء بمستوى النظافة بنطاق الحي، وجرى المرور على المحاور الرئيسية واستمرار العمل بالوردية الصباحية والمسائية حول جميع المدارس وجار استكمال الاعمال.