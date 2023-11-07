ما مهام اللجان العامة والفرعية في الانتخابات الرئاسية؟

أقر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددًا من المهام والضوابط الخاصة بعمل اللجان العامة والفرعية خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.

مهام اللجان العامة والفرعية في الانتخابات الرئاسية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» مهام اللجان العامة والفرعية في الانتخابات الرئاسية.

ونصت المادة رقم 40 على أنه يجري الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا، وتُشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية.

كما أنه يجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا دون فواصل في مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها.

وتشرف على اللجان الفرعية لجان عامة، تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، كما تُعين أمينا أصليا أو أكثر، وعددًا كافيًا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.

ويتم الاستعانة بالشباب للعمل في اللجان الفرعية للجنة العليا الاستعانة بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، للعمل باللجان الفرعية، وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.

للجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة، لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.