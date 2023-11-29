سامح شكري: ندعو مجلس الأمن لقبول عضوية دولة فلسطين كاملة للأمم المتحدة

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تعمل حاليًا على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية، إذ نجحت مع قطر والولايات المتحدة، في تفعيل صفقة تبادل محتجزين ورهائن، التي تتضمن أيضًا نفاذ المساعدات إلى غزة جنوبًا وشمالًا.

وأضاف: «علينا التكاتف من أجل إنفاذ الحل الوحيد المتفق عليه دوليا وهو حل الدولتين، وأن يتواكب مع ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة»، داعيا مجلس الأمن لقبول عضوية دولة فلسطين كاملة للأمم المتحدة.

كما أكد «شكري» خلال كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، استمرار مصر في جهودها لإطالة زمن الهدنة، والعمل على التوصل لوقف إطلاق النار ووقف الحرب والدمار، داعيا مجلس الأمن إلى دعم جهود مصر، وكذلك جهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، أيا كانوا.

وأوضح أن مصر طالبت منذ اليوم الأول، بضرورة إطلاق سراح الرهائن المدنيين، كما أدانت أي تعرض للأبرياء، متسائلا عن موقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إزاء السجناء الفلسطينيين من أطفال ونساء، الذين عانوا سنوات الحبس في ظروف قاسية، دون توجيه اتهامات أو الخضوع لمحاكمة، «أليس هؤلاء رهائن لدى دولة الاحتلال؟».

وتابع: «قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن، وهو مشروع غير مسيس، يرتكز فقط على الجانب الإنساني، وعلى إنقاذ 2 ونصف مليون برئ من أهالي غزة»، مؤكدا أن ما جرى توفيره من مساعدات حتى الآن، تنفرد مصر بنسبة 70% منه، وهذا لا يكفي احتياجات القطاع، داعيا إلى تفادي ازدواجية المعايير، وترجمة التصريحات المتعاطفة مع أهالي غزة إلى واقع.