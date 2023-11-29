رئيس جامعة سوهاج يطمئن على نقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد

تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، سير حركة نقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد، وذلك عقب انتهاء محاضراتهم الدراسية، وتابع بنفسه من أمام موقف السيارات عملية نقل الطلاب من خلال أتوبيسات النقل الجماعي، وذلك حرصا من إدارة الجامعة على سلامة وراحة أبنائها الطلاب في جو يسوده الهدوء والاطمئنان، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة.

انتظام حركة نقل الطلاب بجامعة سوهاج

وقال النعماني إنه يتم متابعة انتظام حركة نقل الطلاب بصورة دورية، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس أو زحام داخل موقف السيارات، والعمل على حل أي مشكلات على الفور، مؤكدا أن الجامعة تسخر كل إمكانياتها لضمان أمن واستقرار جميع طلابها، وتذليل أي عقبات تمنعهم من متابعة محاضراتهم العلمية.

توخي الحذر أثناء القيادة

وشدد النعماني على السائقين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، ومعاملة الطلبة والطالبات معاملة طيبة، وتابع مدى التزامهم بتعليمات القيادة وبالأجرة المحددة، مقدماً شكره لإدارة المرور على متابعتهم اليومية والمستمرة وتعاونهم الدائم مع إدارة الجامعة في نقل الطلاب من وإلى مقريّ الجامعة القديم والجديد بكل سهولة، وعدم تأخرهم عن أداء اليوم الدراسي، أو التعرض لأي عقبات.

توفير سيارات لنقل طلاب جامعة سوهاج

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة تعمل على توفير سيارات وأتوبيسات بالعدد الكافي، حرصًا على مستقبل الطلاب التعليمي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الراحة لهم، موضحا أن رئيس الجامعة تابع حركة نقل الطلاب بدءا من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساء، وذلك للاطمئنان عليهم وتخفيف عنهم عناء الانتقال في المواصلات المعتادة.

وجدير بالذكر أنه خلال تواجد رئيس الجامعة مع الطلاب حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، تعبيرًا عن سعادتهم بتواجده معهم وحرصه على الاطمئنان عليهم والاستماع إلى مطالبهم، حيث وعدهم بالتعامل الفوري معها.