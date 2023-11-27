رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها كلية التربية تحت عنوان «صوتك مستقبلك.. انزل شارك»، والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى الطلاب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجبًا وطنياً.

دعوة للمشاركة السياسية

وخلال كلمته دعا الدكتور حسان النعماني الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وأن يكون لهم دورا مهما وإيجابيا في صياغة مستقبل وطننا الحبيب، موضحاً أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجبا وطنيا وقوميا لا بد من تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصة في هذا التوقيت، نظرا لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة، مؤكدا أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لوطنا أمام المتبرصين في الداخل والخارج.

سلسلة ندوات توعوية بجامعة سوهاج

وقال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة، إن تلك الندوة تعد إحدى سلسلة الندوات التوعوية التي تنظمها الجامعة تحت عنوان لتوعية منسوبيها بكلياتها المختلفة، وحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، داعياً الطلاب إلى الحذر من المؤامرات التي تحاك ضد مصر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التي تؤثر على الروح المعنوية للشباب.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسين طه عطا، القائم بعمل عميد الكلية، أنه حاضر بالندوة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتوعية الطلاب حول المشاركة في العملية الانتخابية والعلاقة بين المشاركة السياسية وحب الوطن، والتنويه عن مبطلات الصوت الانتخابي وكيفية الاستعلام عن مقار اللجنة الانتخابية، مؤكدا أن الشعوب لا تبنى ولا تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين.